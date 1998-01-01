Видео: Благотворительный турнир по мини-футболу стартовал в Петербурге

Футбольные страсти кипели на арене Зимнего стадиона Петербурга. Там стартовал международный благотворительный турнир, посвященный памяти пожарных, погибших при исполнении служебного долга. В состязаниях по мини-футболу сойдутся 20 команд, в том числе из Белоруссии, Финляндии и Румынии.

Гостей соревнований приветствовал глава Петербурга. Александр Беглов подчеркнул: «Турнир — еще одна возможность напомнить о тех, кто жертвует собой, спасая чужие жизни».

— Последние события, которые произошли в нашем городе, показывают о четкой работе, о профессиональной работе наших пожарных. Я хотел бы вам всем сказать слова благодарности. Мы с вами, — отметил глава города.

По традиции во время турнира провели благотворительную лотерею, вырученные средства от которой, направят семьям погибших пожарных.

Ранее Пятый канал рассказал, что в рамках всероссийского флешмоба «МЧС России — за здоровый образ жизни» в Новосибирске прошел очередной турнир по хоккею в валенках.