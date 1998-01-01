Госпитализирован народный художник РФ Борис Диодоров

, 15:33 40

Живописца увезли в больницу после жалоб на сильные боли в животе.

Фото: ТАСС/Виктор Великжанин

Народный художник РФ Борис Диодоров госпитализирован в одну из клиник Москвы, 22 февраля.

Как стало известно Пятому каналу, 84-летнего художника отвезли в больницу после жалоб на сильные боли в животе.

Диодоров сотрудничает с издательствами России, США, Франции, Испании, Республики Корея и других стран.

Работы художника находятся в Государственной Третьяковской галерее, музее Изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Словацкой национальной галерее и других государственных и частных собраниях в России и за рубежом.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

16:28
Самопожертвование и героизм: военные о главных качествах русского солдата
16:25
Столкновение круизных лайнеров в порту Буэнос-Айреса попало на видео
16:16
«Слякотно и грязно»: Камиль Ларин пожаловался на непредсказуемую погоду в Сибири
15:57
Поездка в США обошлась Меган Маркл в 500 тысяч долларов
15:51
«Потерявшую» сына в «Лосином острове» мать арестовали на 2 месяца
15:41
МИД РФ: США готовят провокацию в Венесуэле на 23 февраля
15:33
Госпитализирован народный художник РФ Борис Диодоров
15:22
«Он меня сбил с ног»: Сотрудник метро рассказал о нападении агрессивного безбилетника
15:09
Шокирующие кадры: ребенок повис на лестнице на игровой площадке детского сада
14:52
Пассажиров «Сапсана» пересадили в другие вагоны из-за разбитого градусника
14:45
Врач из Евпатории устроил стрельбу после ссоры с коллегой
14:34
Посадка самолета, повредившего фюзеляж во Внуково, попала на видео
14:27
Атаковать напрямую духу не хватит: эксперт прокомментировал новую стратегию США
14:22
Ноги Бузовой вызвали восхищение Александра Васильева
14:10
Странная угроза Билана в адрес Шнурова рассмешила пользователей
13:54
Главком Сухопутных войск Салюков получил звание генерала армии
13:50
Жительница Кирова оставила умирать трехлетнюю дочь в закрытой квартире
13:32
Мужчина ранил ножом сотрудника метро при проверке документов в Москве
13:25
Ким Кардашьян поддержала младшую сестру Хлои, которой изменил парень
13:15
Путин поручил Кириенко обсудить с экспертами поддержку музыки в России

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Встречайте звездное воскресенье на Пятом канале!

Проведите утро воскресенья в компании со своими любыми артистами! Только на Пятом канале — уникальное звездное воскресенье!

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал завоевал призовые места на премии BEMA

«Золотом» отмечены «Алые паруса» и «Марафон добра».

5-tv.ru

Реклама