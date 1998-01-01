Госпитализирован народный художник РФ Борис Диодоров

Народный художник РФ Борис Диодоров госпитализирован в одну из клиник Москвы, 22 февраля.

Как стало известно Пятому каналу, 84-летнего художника отвезли в больницу после жалоб на сильные боли в животе.

Диодоров сотрудничает с издательствами России, США, Франции, Испании, Республики Корея и других стран.

Работы художника находятся в Государственной Третьяковской галерее, музее Изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Словацкой национальной галерее и других государственных и частных собраниях в России и за рубежом.