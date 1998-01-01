«Потерявшую» сына в «Лосином острове» мать арестовали на 2 месяца

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Такое решение принял Преображенский суд столицы в пятницу, 22 февраля.

Фото, видео: ТАСС/Максим Григорьев

Мера пресечения избрана для москвички Надежды Куликовой. Женщину подозревают в том, что она намеренно оставила шестилетнего сына в парке «Лосиный остров».

В распоряжении Пятого канала оказалась видеозапись, сделанная до начала заседания. Надежда под полицейским конвоем подписывает необходимые документы, но игнорирует вопросы, которые задают ей журналисты.

Как сообщила подруга обвиняемой Людмила, в зал суда ее не пустили, поскольку она по делу проходит свидетелем. Женщина объяснила, что поздно вечером Надежда позвонила ей и сообщила, что потеряла сына в лесу.

— Она мне позвонила ночью и первым делом сообщила, что она потеряла ребенка. У нее была паника. И вот все ваши вопросы о том, как так мать могла обратиться в полицию так поздно… Если у кого-то из вас есть свои дети, вы не можете ответить на такой вопрос. Потому что у вас еть материнское чувство, вы бежите, вы ищите, — прокомменитровала происходящее Людмила.

Однако суд предпочел поверить мальчику, который рассказал, что мама специально оставила его в глухой чаще, надев на голову пакет и замотав руки скотчем. Решением суда Надежда Куликова заключена под стражу до 18 апреля.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что бывший муж Куликовой отмечал странности в ее поведении.

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