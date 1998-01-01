Отец потерявшегося в «Лосином острове» мальчика поведал о странностях его матери

Стали известны новые детали драмы в семье мальчика, который провел ночь в парке Москвы. В интервью КП.RU отец пропавшего малыша рассказал, что могло стать причиной странного поведения матери, «потерявшей» сына в парке «Лосиный остров». По информации очевидцев, когда они увидели ребенка, руки мальчика были связана скотчем, он шел с пакетом на голове. Сам малыш утверждает, что в таком состоянии его оставила мерзнуть мать.

42-летний отец пострадавшего мальчика отметил, что проблема может быть в воспитании сына. Он признался, что у его бывшей возлюбленной были «свои тараканы в голове». Она считала, что стала жертвой сглаза и порчи, а чтобы избавиться от них, ходила к некой «ведунье». Мужчина не исключает, что именно советы знахарки стали причиной всех бед.

— У нее свои странности и тараканы в голове. Она говорила чудные вещи — что ее преследует сестра, что на ней сглазы, порчи. И что есть какая-то ведунья, которая ей помогает. Может, эта знахарка ей что-то и насоветовала, — цитирует отца пропавшего малыша издание.

В беседе с корреспондентом издания мужчина также рассказал, что его бывшая возлюбленная жаловалась на сына. Она критиковала его поведение и даже сравнивала с профессором Нимнулом из мультфильма «Чип и Дейл» — сумасшедшим ученым, который использует свои изобретения, чтобы грабить банки и разрушать город.

— Она мне начала рассказывать, какой он проблемный. Я сделал вывод, что это повод наладить со мной отношения. Он ведь совсем малыш был, ну, как там можно не справиться? Я сейчас с трудом вспоминаю, что она говорила: мол, у сына какое-то свое видение мира, свое мнение. Говорила, что он малыш совсем, а прямо взрослый человек внутри. И умело манипулирует, всех под себя подстраивает. Чуть ли не профессор Нимнул, с которым никто не может справиться, — поделился отец пропавшего.

Тем не менее, мужчина отметил, что не намерен оставить сына у себя, даже если его мать окажется за решеткой. По его мнению, мальчика сможет приютить другая родня.

Как удалось выяснить КП.RU, отец потерявшегося малыша — человек довольно обеспеченный. Он является совладельцем и гендиректором нескольких компаний, которые приносят ему многомиллионную прибыль. Однако успешным мужчина остается только на работе. В личной жизни, как стало известно, у него стабильности нет. По словам его знакомых, цель бизнесмена — иметь как можно больше детей от разных женщин, не утруждая себя участием в их воспитании. Поэтому нет ничего удивительного в том, что он не хочет себе «вешать на шею» еще одного ребенка.

Ранее Пятый канал сообщал, что шестилетний мальчик, который провел всю ночь в парке «Лосиный остров» в Москве, нашелся и доставлен в больницу. В столичной полиции сообщили, что с мальчиком все в порядке. По информации ведомства, ребенок пропал вечером в воскресенье, 17 февраля. Сообщается, что он гулял в парке с мамой и убежал около 21:30. По некоторой информации, мальчик пожаловался, что мама разозлилась на него из-за того, что он чуть не утопил собаку. Между тем, бабушка малыша подтвердила Пятому каналу, что некоторое время назад внук пытался утопить животное. Она также сообщила, что ребенок проблемный и наблюдается у психиатра.