Самопожертвование и героизм: военные о главных качествах русского солдата

Бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев в интервью «ПолитЭксперт» рассказал, чем славятся российские солдаты. Хатылев начал с воспоминаний об американском генерале, которого спросили, почему на Западе так боятся русских солдат. Сначала генерал не лучшим образом высказался о военных из России, но потом отметил их мужество и самоотверженность.

— Русские, сказал он, борются за свою Родину, а американцы и НАТОвские солдаты — за свои деньги, — вспоминает слова американца Хатылев.

К словам военного из США эксперт добавил, что российские солдаты воспитаны так, чтобы любой ценой выполнить поставленную задачу. Российское воинство исполнено качеств, о которых говорил еще Суворов — это мужество, стойкость и героизм.

— Своим духом мы побеждаем всех. В боестолкновении, в ведении боевых контактов. Самопожертвование и упорная борьба с превосходящими силами — это нам присуще, — подчеркнул Хатылев.

К нему присоединился заслуженный летчик России генерал-майор Владимир Попов. По его словам, русским воинам присущи самоотверженность и преданность долгу защитника отечества.

— Да, мы не лезем на рожон, никому не угрожаем, но если вдруг что-то случается, то живота не пожалеем и будем стараться решить задачу, не задумываясь, — резюмировал Попов

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