Самопожертвование и героизм: военные о главных качествах русского солдата

Бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев в интервью «ПолитЭксперт» рассказал, чем славятся российские солдаты. Хатылев начал с воспоминаний об американском генерале, которого спросили, почему на Западе так боятся русских солдат. Сначала генерал не лучшим образом высказался о военных из России, но потом отметил их мужество и самоотверженность.
К словам военного из США эксперт добавил, что российские солдаты воспитаны так, чтобы любой ценой выполнить поставленную задачу. Российское воинство исполнено качеств, о которых говорил еще Суворов — это мужество, стойкость и героизм.
К нему присоединился заслуженный летчик России генерал-майор Владимир Попов. По его словам, русским воинам присущи самоотверженность и преданность долгу защитника отечества.
Ранее Пятый канал сообщал, что Владимир Путин подписал указ о призыве резервистов на военные сборы.