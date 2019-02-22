Пьяная на сцене: Лолита призналась, что топила горе в наркотиках и алкоголе

Известная эстрадная певица Лолита Милявская ошарашила поклонников неожиданной новостью. Звезда призналась, что несколько лет назад страдала от наркозависимости и выходила на сцену в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Утро.ру.

По словам артистки, злоупотреблять спиртным она начала, чтобы забыть о проблемах. После расставания с бойфрендами или неудачного концерта достаточно было только выпить — и все переживания тут же растворялись. Чтобы меньше волноваться, она даже стала употреблять горячительные напитки перед концертами. Иногда она выходила к зрителям совершенно пьяная.

Однако бороться с депрессией, как выяснилось, певице помогали не только спиртные напитки. В интервью журналистке видеоканала «А поговорить» Ирине Шихман она призналась, что принимала запрещенные вещества. В ее окружении появились люди, которые предложили попробовать, и она согласилась.

Поначалу звезда была уверена, что в этом ничего страшного нет, но эта пагубная привычка начала негативно сказываться на здоровье.

Когда артистка поняла, что втянулась, она решила больше не губить себя и нашла силы справиться с зависимостью.

Ранее Пятый канал рассказал, что выпускник «Фабрики звезд» Михаил Гребенщиков страдает алкоголизмом.