42-летний финалист первой «Фабрики звезд», певец Михаил Гребенщиков не так давно обратился за помощью к телеведущей Дане Борисовой, которая победив наркоманию и алкоголизм, сейчас активно выступает за здоровый образ жизни и помогает людям в избавлении от пагубных пристрастий, сообщает Teleprogramma.pro.

Михаил Гребенщиков, по словам Борисовой, признался в употреблении запрещенных веществ и пристрастию к алкоголю. Но вскоре неожиданно исчез.

Слухи об алкоголизме певца появляются далеко не в первый раз. Пару лет назад Гребенщикова со скандалом выгнали из школы Аллы Пугачевой «Рецитал». «Фабрикант» там преподавал в качестве креативного продюсера. Родители воспитанников настояли на его увольнении.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что телеведущая Дана Борисова, ранее проходившая лечение от алкогольной и наркотической зависимостей, наведалась в зимний антинаркотический лагерь.