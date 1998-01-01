Путин рассказал об испытаниях ракеты «Циркон» и подводного комплекса «Посейдон»

, 23:13 Эфирная новость 49

Стало известно, что новые разработки скоро получат также и другие виды войск.

Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, Пятый канал

Тема:
Послание президента ФС 2019 29

Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному собранию в среду, 20 февраля, в Гостином дворе в Москве.

В части Послания, посвященной внешней политике, как и предрекали многие эксперты, глава государства вновь удивил новинками вооружений российской армии. В частности, президент раскрыл подробности испытаний гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон» и подводного комплекса «Посейдон», который не ограничен по дальности использования и невидим для сонаров. Новые разработки скоро получат и другие виды войск.

Подробнее об этом смотрите в видеосюжете.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Владимир Путин в Послании Федеральному собранию предостерег власти США от необдуманных шагов и призвал оценить возможности новейшего российского оружия перед тем, как принимать решения.

Страны НАТО, по традиции, усмотрели в высказываниях президента России «неприемлемые угрозы».

Тема:
Послание президента ФС 2019 29
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