Путин рассказал об испытаниях ракеты «Циркон» и подводного комплекса «Посейдон»

Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному собранию в среду, 20 февраля, в Гостином дворе в Москве.

В части Послания, посвященной внешней политике, как и предрекали многие эксперты, глава государства вновь удивил новинками вооружений российской армии. В частности, президент раскрыл подробности испытаний гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон» и подводного комплекса «Посейдон», который не ограничен по дальности использования и невидим для сонаров. Новые разработки скоро получат и другие виды войск.

Подробнее об этом смотрите в видеосюжете.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Владимир Путин в Послании Федеральному собранию предостерег власти США от необдуманных шагов и призвал оценить возможности новейшего российского оружия перед тем, как принимать решения.

Страны НАТО, по традиции, усмотрели в высказываниях президента России «неприемлемые угрозы».