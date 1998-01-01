«Умирает каждый второй»: Кличко оговорился в эфире, подняв смертность в три раза

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Мэр Киева допустил оговорку, рассуждая о медицине в эфире телеканала NewsOne.

Фото: © РИА Новости / Сергей Старостенко

Мэр Киева Виталий Кличко оконфузился, рассуждая о медицине в эфире телеканала NewsOne. Во время беседы с журналистом он допустил оговорку, завысив показатели смертности в украинских больницах в несколько раз. Видео с интервью опубликовала на своей странице Facebook журналистка Татьяна Высоцкая. Об этом сообщает RT.

— Если раньше каждый шестой человек, который попадал в интенсивную терапию, умирал, то теперь только каждый второй. Это очень важно. Мы поднимаем уровень, мы спасаем жизни, — заявил Кличко.

Он говорил об успешности мер, которые предпринимаются, для того чтобы снизить смертность людей, попадающих в интенсивную терапию, однако своими словами дал повод думать об обратном.

В сети резко отреагировали на ошибку мэра. Один из пользователей даже предположил, что это не оговорка, и, возможно, целью сторонников президента Петра Порошенко действительно является «смерть каждого второго украинца».

Ранее Пятый канал сообщал, что мэр Киева Виталий Кличко был экстренно госпитализирован в австрийскую клинику.

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