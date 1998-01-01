Видео: Как самарские «могильщики» мешают хоронить людей

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В сети опубликованы кадры с предполагаемыми участниками резонансной истории, которая закончилась выставлением гроба с телом перед зданием администрации Самарской области.

Фото, видео: Вконтакте @Readovka, www.globallookpress.com

Портал Readovka опубликовал видео с самарского кладбища «Рубежное», на котором запечатлено противостояние конкурирующих организаций, предоставляющих ритуальные услуги.

Предположительно, ролик запечатлел разгар скандальной истории, в которой жительнице Самарской области помешали похоронить бывшего гражданского мужа, после чего женщина выставила гроб с телом на площади перед зданием администрации области. Конфликт произошел после того, как родственники усопшего нашли более дешевую ритуальную услугу.

На кадрах видно, как группа «могильщиков» препятствует погребению, прикрываясь подготовкой к другим похоронам.

В дело с вопиющим беззаконием на кладбище в Самаре уже вмешался губернатор и местная прокуратура. Пятый канал рассказывал о резонансном инциденте.

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