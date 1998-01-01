Роберт Редфорд стал лауреатом французской кинопремии «Сезар»

В парижском концертном зале «Плейель» прошла 44-я церемония высшей кинонаграды Франции — премии «Сезар», передает ТАСС.

Почетная награда была присуждена американскому актеру Роберту Редфорду, который завершил карьеру в прошлом году. Статуэтку вручала британская актриса Кристин Скотт Томас, назвавшая Редфорда великим французским и американским актером.

Зал встретил 82-летнюю кинозвезду минутной овацией. Когда Редфорду вручили премию, он поблагодарил французскую киноакадемию и признался, что именно Франция сформировала его как артиста в юном возрасте.

— Я люблю Париж. Я приехал сюда еще в 18 лет как молодой артист. У меня не было денег, мной двигала лишь надежда , — сказал актер.

Роберт Редфорд — именитый киноактер, режиссер и правозащитник. Его фильмография насчитывает более 70 кинокартин. В 2018 году он был награжден почетным «Золотым львом» Венецианского кинофестиваля за выдающийся вклад в мировой кинематограф. Кроме того, американец является обладателем премии «Оскар» за пожизненный вклад в развитие мирового кино. Редфорд объявил о завершении карьеры после работы над фильмом «Старик и ружье» в 2018 году.