Певица Любовь Успенская рассказала, как справилась с воспалением легких без отмен концертов. Серьезный недуг сразил артистку незадолго до 65-летнего юбилея, пишет Star Hit.

Несмотря на болезнь и высокую температуру Любовь не отменила ни одного выступления и принимала лекарства прямо на сцене.

— У меня на сцене стояла чашечка с лекарствами, которые я пила во время выступления. Люди не понимали, думали, что я выпиваю , — отмечает Успенская.

Артистка подчеркнула, что уже давно не употребляет алкогольные напитки и правильно питается. Здоровый и активный образ жизни позволяет артистке появляться на публике в обтягивающем мини и при этом выглядеть потрясающе. 24 февраля Успенская отметит 65-й день рождения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official) 12 Фев 2019 в 7:03 PST

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