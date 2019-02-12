Певица Любовь Успенская рассказала, как справилась с воспалением легких без отмен концертов. Серьезный недуг сразил артистку незадолго до 65-летнего юбилея, пишет Star Hit.
Несмотря на болезнь и высокую температуру Любовь не отменила ни одного выступления и принимала лекарства прямо на сцене.
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Артистка подчеркнула, что уже давно не употребляет алкогольные напитки и правильно питается. Здоровый и активный образ жизни позволяет артистке появляться на публике в обтягивающем мини и при этом выглядеть потрясающе. 24 февраля Успенская отметит 65-й день рождения.
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Ранее Пятый канал рассказывал о страстном поцелуе на людях Успенской и Кудрявцевой.