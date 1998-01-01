Блогер Рома Желудь рассказал, у каких девушек есть шанс завоевать его сердце

, 11:11 Фото 91

Популярный видеоблогер свободен для новых романтических отношений.

Фото, видео: Instagram @romaacorn

Видеоблогер Рома Желудь хотел бы начать новые романтические отношения с уравновешенной девушкой с красивым голосом. Об этом он заявил во время интервью для программы «Нежный редактор» на YouTubе, передает Teleprogramma.Pro.

По словам Желудя, некоторое время назад он расстался с возлюбленной, которая отличалась тем, что иногда вела себя провокационно и даже вульгарно. Блогеру это нравилось, но теперь ему хочется спокойствия. Также он отметил, что у его будущей избранницы обязательно должен быть низкий голос с хрипотцой.

Однако Рома Желудь подчеркнул, что на данный момент отношения для него не столь важны. 23-летний блогер собирается занять себя новыми проектами.

Ранее Пятый канал сообщал, что порноактриса Елена Беркова запускает тренинги по личным отношениям.

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