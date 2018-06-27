«Мужчина должен бояться потерять» — Беркова запускает тренинги личных отношений

, 16:24 Эксклюзивное интервью 292

После развода с четвертым официальным мужем звезда фильмов для взрослых Елена Беркова считает, что накопила достаточно большой опыт семейной жизни и готова им поделиться.

Фото: Из личного архива Елены Берковой

Осенью 2018 года Елена Беркова и российский актер Андрей Стоянов объявили о разводе. Всего спустя год после шикарной свадьбы летом 2017-го. Поклонники были в восторге от этого союза, казалось, что они нашли друг друга — высокий и брутальный Стоянов и стройная, женственная Беркова. Но брак оказался недолгим.

В течение долгого времени Елена Беркова избегала общения со СМИ и разговоров о разрыве. Но для Пятого канала актриса сделала исключение и дала эксклюзивное интервью, в котором рассказа о том, почему и этот брак потерпел крах, а также прокомментировала слухи о потенциальном возлюбленном и приоткрыла завесу тайны над творческим планами.

— Во время развода со Стояновым вы говорили, что он измучил вас за время брака, а он, в свою очередь, в ряде СМИ винился и каялся. Что это, его попытка красивого жеста, чтобы не уронить лицо, или проявление слабости после стремительного развода с яркой и творческой женщиной?

— Во-первых спасибо, за комплемент, за яркую и творческую (улыбается). Мне очень приятно. Во-вторых, я конечно могу сделать предположение, но истинные мотивы может раскрыть только сам человек. Лично я его ни в чем не обвиняю, да и считаю это неблагодарным делом. Расстались мы потому, что не смогли «Построить любовь». И только. Котел кипящих страстей и брызги ярости — это где-то там в мексиканских сериалах, а у нас все по-простому. Не сошлись характерами.

— В чем же была основная причина развода? Что в Стоянове было не так?

— Вы как будто заочно решили, что инициатор развода исключительно я. Когда в паре разногласия, я считаю, виноваты оба. Но меряться друг с другом хм… простите достоинством, такое себе дело. И говорить, кто же все-таки из нас виноват больше, это мышиная возня. Взрослым людям сложно друг под друга подстраиваться и меняться.

— Привычка жениться — это про вас? В чем причина — широта души, огромное сердце или все же попытка найти идеал?

— Ахах, хлестко! Меня уже спрашивали как-то про проклятие и все такое в этом духе. Но, если Вы следите за моей биографией, причины расставаний разные. Но с обстоятельствами приходится мирится, и разумеется «Нет предела совершенству». Это личная жизнь. И она у меня такая (улыбается).

— Нашли ли вы уже нового избранника? Если да, то кого? Чем он смог завоевать ваше сердце? Или об этом еще рано говорить?

— Не стану развеивать слухи, но могу точно сказать одно, когда в моей жизни появится любимый человек, я этого скрывать не буду. А так, поклонников хватает, но я пока не готова взять и объявить своего суженого! (смеется)

— Какой совет вы дадите российским женщинам в личной жизни? Есть ли какие-то факторы, которые могут спасти брак? И когда это сделать невозможно?

— Из всех этих любовных историй я извлекла богатый опыт, которым решила поделиться с теми, кому это интересно. Сейчас я планирую проводить свои тренинги по личным отношениям. Спасти брак может только обоюдная работа над собой, и конечно любовь. Женские хитрости просты, быть всегда эффектной и независимой. Тогда мужчина будет тебя ценить и уважать. А главное боятся потерять.

Как рассказывал ранее Пятый канал, некоторое время назад Елена Беркова вернулась с отдыха в Таиланде, где часть времени провела с петербургским бизнесменом Максимилианом Лапиным. Основное направление Лапина — сеть магазинов укрепления семьи. Вполне возможно, что под палящим солнцем на берегу океана мог рождаться новый проект. Но поклонники уверены, что их связывает что-то большее.

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