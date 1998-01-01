Алана Мамаева с детьми смотрит самый удивительный футбольный матч в жизни. Глава семьи вышел на поле Бутырского изолятора и впервые за полгода прикоснулся к мячу. Эту игру экс-полузащитник сборной России посвятил жене. И неслучайно — проходила она в день всех влюбленных.

— Двоякое ощущение. С одной стороны, конечно, приятно. Приятно видеть его, скажем так, на поле хоть на каком-то… С другой стороны, конечно, уже все грустно немножко, — призналась Алана в эксклюзивном интервью программе Пятого канала «Светская хроника».

На все происходящее во внутреннем дворике СИЗО Алане больно смотреть — футболисты бегают по голому льду, скользят, падают. Профессионалу получить тяжелую травму в таких условиях проще простого. Но Павел, кажется, не обращает никакого внимания на качество поля. Судя по широкой улыбке, он не боится возможных последствий для здоровья и просто счастлив, что наконец-то занимается любимым делом.

Романтичный Мамаев прислал жене из «Бутырки» розы на День святого Валентина

Если раньше Алана Мамаева смотрела футбол в vip-зоне стадиона, то теперь — одна дома. Павел играет под своим любимым 17 номером, на спине — фамилия. Кстати, такая честь оказана только ему — остальные игроки выступали инкогнито.

Мамаев забил семь мячей. Он старался и получал удовольствие — чего только стоит этот акробатический этюд! Несмотря на действительно камерную обстановку, ажиотаж вокруг матча — беспрецедентный. На игру аккредитовались 60 СМИ. А по количеству телекамер матч сборной Бутырки превзошел топовые игры российского чемпионата.

Так, а где же Кокорин — второй звездный участник той роковой драки, после которой друзья-футболисты и загремели за решетку? Перед матчем журналисты в шутку спрашивали: «А Саша выйдет? Имея в виду, конечно, участие нападающего «Зенита» в этом поединке. Но Александр на поле не появился, сославшись на травму колена.

За игрой, кстати, наблюдатели не только многочисленные представители прессы — из-за зарешеченных окон выглядывали и другие любители футбола.

Нокауты, голы и аксели — чем прославились наши спортсмены в 2018 году

А что там, по другую сторону неприступной стены изолятора? Уникальные кадры: как же живет звезда российского футбола Павел Мамаев?

В его камере — холодильник, плазменный телевизор, полки с книгами, раковина и даже небольшая кухня. Возле кровати Павла — книга Тургенева «Вешние воды», два томика Дюма и молитвослов для заключенных. Вместе с экс-звездой сборной России в камере живут еще 11 человек — символичное число для футболиста. Все они — тоже спортсмены и проходят по не тяжким делам. Именно из своих сокамерников Мамаев и собрал команду мечты.

Глядя на этот невероятный футбольный матч, Алана испытывает противоречивые чувства. Пожалуй, впервые за последние полгода она видит мужа счастливым. В СИЗО лучший бомбардир Бутырки проведет как минимум до 8 апреля.

Ранее Пятый канал рассказывал, почему Вилли Токарева заставили побриться наголо и сбрить усы