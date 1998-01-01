Романтичный Мамаев прислал жене из «Бутырки» розы на День святого Валентина

Романтик Павел Мамаев поздравил супругу с Днем святого Валентина прямо из тюрьмы. Алана Мамаева выложила в Instagram видео с шикарным букетом алых роз и валентинкой.

— Любимой от мужа из Бутырки, — напечатано на открытке, которая представляет из себя простой лист синей бумаги, сложенный вдвое.

Подобный романтичный жест находящийся в СИЗО по обвинению в хулиганстве футболист делает уже не впервые. Почти такой же букет он уже отправлял жене в середине декабря 2018 года.

Ранее Пятый канал сообщал, что в четверг, 14 февраля, полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев провел в Бутырке футбольный матч, сыграв сразу за обе сражавшиеся между собой команды арестантов. Он забил семь голов. Состязание завершилось с итоговым счетом 8:7.