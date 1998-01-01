Военный самолет США совершит наблюдательный полет над Россией

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В ведомстве сообщили, что с 18 по 23 февраля ОС-135Б выполнит наблюдательный полет над территорией России.

Фото: www.globallookpress.com

В Министерстве обороны России сообщили, что в период с 18 по 23 февраля в рамках реализации международного договора по Открытому небу самолет США ОС-135Б выполнит наблюдательный полет над Россией. Вылет будет осуществлен с аэродрома Хабаровска.

По словам начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, полет будет происходить по согласованному маршруту при наблюдении российских специалистов. В их обязанности будет входить отслеживание строгого соблюдения согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

Самолет наблюдения ОС-135Б не предназначен для применения какого-либо оружия. Вся аппаратура, установленная на нем, прошла международное освидетельствование при участии российских военных.

Ранее Пятый канал сообщал, что военный самолет США провел разведку над территорией РФ.

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