Аршавин ушел в глухую оборону из-за вопроса об угрозах жене

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин предпочел уйти в глухую оборону и не комментировать обвинения со стороны его супруги Алисы в угрозах.

На просьбу высказаться о взаимоотношениях со своей женой, футболист ответил лаконично, пишут «Известия».

— Угрозы жене? Ждал, когда будет этот вопрос. Без комментариев, — сказал Аршавин.

Как ранее сообщал Пятый канал, Алиса Аршавина уже подавала на супруга заявление в полицию и ФСБ. По ее словам, спортсмен угрожал женщине тюрьмой, если та не вернет деньги. Также заявительница утверждала, что экс-«зенитовец» отобрал у нее внедорожник.

В начале февраля Аршавин подал заявление на развод в один из мировых судов Санкт-Петербурга. Процесс должен стартовать 26 февраля.