Видео: Подростка из Волгограда, спасшего маму после инсульта, наградили медалью

13-летнего Ивана Шитика из Волгограда наградили медалью «За спасение жизни». Как стало известно Пятому каналу, торжественная церемония прошла в День защитника Отечества, 23 февраля, в региональном МЧС.

В августе 2018 года школьник, пытаясь вылечить маму, у которой случился инсульт, от руки написал сотни объявлений и расклеил их на подъездах Красноармейского района Волгограда в надежде, что кто-то откликнется и поможет найти редкое лекарство. Информация о том, что мальчик молит о помощи быстро оказалась в социальных сетях. Помочь семье вызвались сотни человек.

Пятый канал

Ранее Пятый канал сообщал, что женщину, сын которой искал лекарство по всему Волгограду, прооперировали. Для этого в волгоградскую больницу приехали специалисты новосибирского центра нейрохирургии.