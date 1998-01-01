Волшебство макияжа: Как китаянка превратилась в Джонни Деппа за несколько минут

Известный китайский бьюти-блогер и визажист Хэ Юйхун показала в своем Instagram, как за несколько минут может полностью изменить внешность. На своей странице в социальной сети она разместила видеозапись, на которой наглядно продемонстрировала, какие чудеса может творить макияж. При помощи косметики, парика и накладных усов девушка превратилась в двойника известного американского актера Джонни Деппа.

Невероятная трансформация визажиста впечатлила пользователей сети. За несколько дней ролик набрал более миллиона просмотров и почти семь тысяч комментариев. Подписчики Хэ Юйхун были поражены результатом, которого удалось добиться китаянке. Они подчеркнули, что она стала настоящим «близнецом» голливудской звезды.

— Это потрясающе! Молодец! Как нужно было изучить все черты, чтобы добиться такого сходства!

— Не отличишь!

— Настоящее искусство, —писали восхищенные фоловеры.

В своем Instagram китайский бьюти-блогер также показала, как при помощи косметики может перевоплотиться в Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Майкла Джексона и других звезд мировой величины.

Ранее Пятый канал рассказал, что бьюти-блогер, «оторвавшая» свой нос перед камерой, вызвала бурную реакцию в сети.