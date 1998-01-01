Волшебство макияжа: Как китаянка превратилась в Джонни Деппа за несколько минут

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Девушка-визажист из Китая показала в своем Instagram, как можно стать звездой мирового масштаба при помощи обычного набора гримера.

Фото, видео: Instagram @yuyamika7

Известный китайский бьюти-блогер и визажист Хэ Юйхун показала в своем Instagram, как за несколько минут может полностью изменить внешность. На своей странице в социальной сети она разместила видеозапись, на которой наглядно продемонстрировала, какие чудеса может творить макияж. При помощи косметики, парика и накладных усов девушка превратилась в двойника известного американского актера Джонни Деппа.

Невероятная трансформация визажиста впечатлила пользователей сети. За несколько дней ролик набрал более миллиона просмотров и почти семь тысяч комментариев. Подписчики Хэ Юйхун были поражены результатом, которого удалось добиться китаянке. Они подчеркнули, что она стала настоящим «близнецом» голливудской звезды.

Это потрясающе! Молодец! Как нужно было изучить все черты, чтобы добиться такого сходства!

— Не отличишь!

— Настоящее искусство, —писали восхищенные фоловеры.

 

В своем Instagram китайский бьюти-блогер также показала, как при помощи косметики может перевоплотиться в Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Майкла Джексона и других звезд мировой величины.

Ранее Пятый канал рассказал, что бьюти-блогер, «оторвавшая» свой нос перед камерой, вызвала бурную реакцию в сети.

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