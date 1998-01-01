Высокие посадки. Титул «вор в законе» становится опасен для его владельца

Титул «вор в законе» стал серьезно опасен для его владельца. На этой неделе Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект, внесенный Владимиром Путиным. Речь идет о введении уголовной ответственности за «занятие высшего положения в преступной иерархии». Теперь криминальные авторитеты рискуют оказаться за решеткой, даже не совершая преступлений.

Поправки в Уголовный кодекс отныне четко обозначают, что такое «сходки» и «коронации». И за все эти подвиги грозят сроки до 20 лет. Ведь, как известно, самые опасные и тяжкие преступления совершаются организованной преступностью. А значит, бороться с этим надо самыми безжалостными методами. Репортаж Дмитрия Акимова.

Серые кардиналы…

— Вором в законе являетесь?

— Однозначно да.

Больше — короли преступного мира…

— Вы вор в законе?

— Да, конечно.

Решения которых не обсуждаются. Суд которых суров не по закону, а по понятиям. Романтики по ту сторону закона — они даже родословную свою составили, ведут историю аж от белогвардейских офицеров.

— Их борьба советской властью приняла форму совершения преступлений, это были и молодые казаки, и дети молодых фабрикантов, и в первую очередь молодое офицерство, — рассказывает писатель Михаил Орский.

И ведь правда, было время, когда авторитетов боялись и слагали о них легенды. Вот типично Петербургская байка — памятник Гоголю в самом центре города появился 1997 году. Якобы деньги на установку дала братва. Зачем? Ответ в народе нашли быстро, лицо у памятника не Николай Васильевича, а Владимира Барсукова — одного из самых авторитетных бизнесменов того времени.

О них написаны сотни книг, сняты десятки сериалов. С одной стороны, кажется, что могущественные короли преступного мира так и остались в тех лихих 90-х. С другой — преступные авторитеты периодически дают о себе знать, как например, было в 2013 году с убийством деда Хасана или громким процессом Шакро молодого три года назад.

— Вы являетесь вором в законе? Отвечайте пожалуйста на вопрос.

— Я перед камерой ничего говорить не буду.

Юрий Новолодский — легенда петербургской юриспруденции лично знает многих авторитетов недалекого прошлого. Опираясь на собственный опыт, утверждает: мафия бессмертна, потому что нужна.

— Воры в законе и вот эти авторитеты, они регулируют эту самую опасную часть общества, — говорит Новолодский.

Но былого влияния авторитеты уже не имеют — по обе стороны колючей проволоки. Амбиции и возможности королей — в прошлом. В тюрьмах еще есть смотрящие, но выполняют они сугубо утилитарные функции.

— Это скорее не власть, а умение решать какие-то проблемы, которые возникают среди заключенных, ну и вести непосредственно диалог с администрацией, — объясняет тату-мастер и бывший заключенный Сергей Чернуха.

Впервые отсидевший и недавно освободившийся мастер татуировки говорит — его услуги были востребованы, но носить традиционно-тюремные наколки уже не модно. На этой неделе было объявлено: по ворам в законе будет нанесен решающий удар. Дума обсуждает поправки в законодательство, которые вводят понятие «лидера ОПС» и ставят под удар недобитых преступных корольков.

— Существует ли эта иерархия какая-то, и каковы эти высшие должности? Если речь идет о ворах в законе, то получается, коронация вора в законе будет являться основанием для привлечения в соответствии с этим законопроектом. Так это?

— Я все-таки не рекомендовал вам вести дискуссию в парламенте, на языке, который присущ иным субкультурам.

Впрочем, все без исключения опрошенные нами эксперты говорят — обсуждаемый закон неправильно поняли изначально. Как изменилась преступность за последние двадцать лет на собственном опыте знает автор хитов «наколочки» и «эх раз, мусору я плюну в глаз», Юрий Алмазов говорит — его творчество меньшей популярностью пользоваться не стало. Просто раньше его коллектив «Воровайки» приглашали на сходки к бандитам, теперь — на корпоративы к чиновникам и бизнесменам.

— Все ушли в бизнес, много ушло во власть, — констатирует Алмазов.

Примеров таких ОПГ уже достаточно. Экс-губернатор Вячеслав Гайзер превратил в преступную группировку целую администрацию Республики Коми. Общий ущерб от действий ОПГ составил три с половиной миллиарда рублей, подсчитали следователи. Какой ущерб нанес стране сенатор Арашуков с его бандой, еще предстоит подсчитать.

— Руководитель преступного сообщества, в основной своей части он не совершает никаких преступлений. И каких-либо активных действий, за которые можно привлечь к ответственности, тоже доказать достаточно сложно. Либо их вообще нет, — поясняет адвокат Владимир Постанюк.

С принятием новых поправок все эти законники, а также «чиновники в законе» с большей вероятностью смогут получить больший и, конечно, реально заслуженный срок. Того же Шакро Молодого судили всего лишь за вымогательство и отправили в колонию на 10 лет. Работай новые нормы тогда, главный авторитет страны вполне мог рассчитывать на пожизненное.

Ранее Пятый канал рассказывал, какое наказание будет грозить теперь за участие в «собраниях руководства преступной группы», за создание ОПГ или за «занятие высшего положения в преступной иерархии».