Госдума одобрила закон об ужесточении наказания для криминальных авторитетов

Депутаты Государственной думы одобрили в первом чтении президентский законопроект об ужесточении уголовной ответственности для лидеров и создателей организованных преступных группировок, передает RT.

Инициированный Владимиром Путиным документ о дополнениях в Уголовный кодекс был рассмотрен на заседании 21 февраля в приоритетном порядке. Он предусматривает уголовную ответственность за создание ОПГ в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет и штрафа в пять миллионов рублей. Кроме того, отдельно прописана статья «занятие высшего положения в преступной иерархии», которая предусматривает дополнительный тюремный срок от 8 до 15 лет. Участие в собраниях руководства преступной группы может также обернуться лишением свободы до 20 лет и миллионным штрафом.

Законопроект не предусматривает условного лишения свободы, однако от ответственности могут быть освобождены бывшие участники ОПГ или заключившие сделку со следствием подозреваемые.

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