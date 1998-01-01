«Живая» еда: В Новокузнецке продают конфеты с шокирующим «сюрпризом» — видео

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Сразу в двух магазинах крупной торговой сети жители кузбасского города приобрели сладости с червями внутри.

Фото, видео: Вконтакте @nvkz_online, www.globallookpress.com

В Новокузнецке сразу в двух магазинах города, принадлежащих одному ритейлеру, жители приобрели конфеты с червями внутри — об этом рассказывает сообщество Новокузнецк Онлайн. Один из подписчиков группы рассказал историю о том, как он приобрел шоколадные конфеты в магазине на улице Косыгина. В одной из сладостей он обнаружил белого червя.

Вконтакте @nvkz_online

— Я все понимаю, может и не их вина, но все-таки, там рядом школа и будьте внимательнее, прежде чем дать ребенку такую конфету, — комментирует автор приложенные к посту фото.

В комментариях к публикации отметилась еще одна жительница Новокузнецка, купившая «живую» еду. В магазине той же торговой сети, но на улице Запорожской, женщина купила шоколадные конфеты с живностью внутри. В доказательство к своему заявлению она приложила видео.

Публикация была сделана утром 23 февраля в 11:11, к утру 24 февраля официальных комментариев от представителей торговой сети не поступало.

Ранее Пятый канал рассказывал о «тошнотворном» флешмобе, запущенном в сети.

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