Видео: В Лос-Анджелесе проходит церемония вручения премии «Оскар»

Внимание всех ценителей кино сейчас приковано к Лос-Анджелессву. Там в эти минуты идет 91-я церемония вручения премии «Оскар». Перед этим прошло традиционное дефиле голливудских знаменитостей по красной ковровой дорожке. Зрители и фотографы уже обратили внимание на несколько эксцентричных нарядов. А эксперты гадают, кто же станет обладателем золотой статуэтки.

В лидерах — фильм «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса, лента получила сразу 10 номинаций. И уже стали известны первые победители. Лучшим документальным фильмом стала работа Элизабет Чай Васарелии и Джимми Чина «Фри Соло». А лучшей актрисой второго плана киноакадемики признали Реджину Кинг за роль в фильме «Если Бил-стрит могла бы заговорить».

Команда «Черного клановца» получила «Оскар» за лучший адаптированный сценарий. Премию за лучший сценарий получил Ник Валелонга за сценарий к картине «Зеленая книга». Золотую статуэтку за лучший анимационный фильм получил «Человек-паук: Через вселенные». Лучшим саундтреком стала песня Shallow из фильма «Звезда родилась».

Ранее Пятый канал сообщал о том, что звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк поразила фанатов, пройдя по красной дорожке на премии «Оскар».