Американский самолет провел разведку возле берегов Крыма

Противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon собирал информацию в районе Керченского пролива и Севастополя. По данным портала PlaneRadar воздушное судно приблизилось к Крымскому мосту расстояние 125 километров, при этом не пересекало российскую границу.

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«Охотник на подводные лодки» вылетел с авиабазы НАТО в Италии днем в воскресенье, 24 февраля. Он провел в небе над Черным морем около трех часов, а затем вернулся на аэродром базирования. Весь маршрут самолета и его фотографии с земли были опубликованы в Twitter.

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Ранее Пятый канал сообщал, что американский эсминец с крылатыми ракетами «Томагавк» направился к берегам Украины.