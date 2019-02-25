В ГИБДД назвали сроки введения электронных прав

Глава ГИБДД России Михаил Черников рассказал РИА Новости, когда планируется ввести электронные водительские удостоверения. Эта технология позволит водителям не брать в поездки обычные водительские права и свидетельства о регистрации автомобиля.
Таким образом, введения электронных водительских удостоверений стоит ожидать в 2020 году. По словам главы ГИБДД, электронные права не только облегчат жизнь водителям, но и помогут бороться с поддельными документами.
Ранее Пятый канал сообщал, что в ГИБДД подтвердили актуальность водительских прав с переводом.