В ГИБДД подтвердили актуальность водительских прав с переводом

В ГИБДД опровергли слухи о выдаче недействительных водительских прав, сообщает РИА Новости. До этого в ряде СМИ появилась информация, что удостоверения с надписями на английском и французском языках не соответствуют стандартам, а значит не действительны.

— Какие-либо ограничения для граждан при дополнении названия «Водительское удостоверение» не только на русском, но и иных языках Конвенции (о дорожном движении — прим. ред.), отсутствуют, — сообщили представители Инспекции.

Также в ГИБДД пояснили, что действительны все типы прав с переводом: выданные до 2009 года и удостоверения нового образца, утвержденные в июле 2018-го.

Ранее Пятый канал сообщал, что подмосковных сотрудников ГИБДД подозревают в массовой продаже водительских прав гражданам.