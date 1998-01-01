Депутаты предложили наказывать рублем за неправильную эвакуацию автомобиля

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Проект документа, согласно которому за нарушение правил лиц, производящих эвакуацию ждут серьезные денежные штрафы, внесен на рассмотрение в Госдуму.

Фото: www.globallookpress.com

Депутаты Госдумы предложили решить вопрос с неправильной эвакуацией автомобилей на штрафстоянку.

Проект соответствующего закона внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента РФ. Инициатива принадлежит вице-спикеру Игорю Лебедеву и председателю комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославу Нилову, сообщает «Интерфакс».

В пояснительной записке называются причины инициативы. Так, по словам разработчиков законопроекта, сейчас задержание автомобилей превратилось в хорошо налаженный и прибыльный бизнес, который имеет цель «зарабатывания денег на факте совершения административного правонарушения».

Отмечается, что эвакуация автомобилей, зачастую проводимая с нарушениями, производится не в тех местах, где припаркованные с нарушениями авто действительно мешают проезду и создают угрозу ДТП, а в так называемых «хлебных» местах — рядом с объектами, где мало парковочных мест и большое количество людей (государственные и муниципальные учреждения, учреждения здравоохранения, образования и т. д.)

В документе предлагается наказывать административным штрафом за нарушение установленного порядка задержания автомобиля, в том числе задержание авто при отсутствии копии протокола и должностных лиц, в компетенцию которых входит принятие решения о задержании.

Нарушителей, принявших решение об эвакуации, предлагается штрафовать на сумму от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. На работников этих лиц, исполняющих решение, от пяти до 50 тысяч рублей.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что депутаты предлагают штрафовать водителей на основе видеоданных «народных инспекторов».

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