Большинство жителей Окинавы проголосовали против американской военной базы

В Японии, на острове Окинава прошел референдум, посвященный переносу американской военной базы из города Гинован в бухту Хэноко на севере острова. Как сообщает РИА Новости, большинство проголосовавших высказались против намерения властей перенести базу. Всего противников строительства оказалось 72% от проголосовавших, в референдуме приняли участие 52% избирателей.

База морской пехоты США Футэмма расположена в городе Гинован, рядом с жилыми домами — полеты военных вертолетов часто причиняли неудобства местным жителям и подвергали риску их жизни. В связи с этим Футэмму было решено перенести за пределы Гинована, и в 1996 году Япония и США заключили соглашение о возврате всех территорий в распоряжение Окинавы.

Камнем преткновения стал вопрос, куда переносить Футэмму. Правительство Японии приняло решение перенести ее на побережье Окинавы в районе Хэноко, в то время как правительство острова выступало за то, чтобы убрать базу за пределы Окинавы.

В 2013 году правительству Японии удалось договориться с губернатором Окинавы и Футэмму было решено перенести в Хэноко. Однако, для этого нужно засыпать около 157 гектаров прибрежной полосы, что повредит экологии острова. Решение вызвало протесты местных жителей, и новый губернатор Окинавы Такэси Онага отменил предыдущее соглашение. В 2016 году префектура проиграла в суде и строительство возобновилось, однако в 2018 году местные власти опять остановили перенос базы в Хэноко. После смерти Онага, губернатором Окинавы стал Дэнни Тамаки, который инициировал референдум, прошедший 24 февраля.

Ранее Пятый канал рассказывал, что большинство жителей Курил выступили против передачи островов Японии.