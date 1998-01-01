Представитель Алибасова прокомментировала госпитализацию Федосеевой-Шукшиной

Пресс-атташе Бари Алибасова прокомментировала информацию об экстренной госпитализации 80-летней супруги продюсера — Лидии Федосеевой-Шукшиной. По словам представительницы Алибасова, ей ничего неизвестно об остром инфаркте, из-за которого народная артистка России находится в больнице.

— Она плановую проверку проходила, — заявила собеседница Пятого канала.

Ранее Пятый канал сообщал, что Федосеевой-Шукшиной стало плохо накануне вечером, 24 февраля. После того, как жена Бари Алибасова пожаловалась на боли в груди, ее экстренно доставили в больницу. У актрисы диагностировали острый инфаркт. Сейчас она находится в реанимации.