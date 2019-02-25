Обвиняемую в убийстве отца Хачатурян выселили из квартиры

Бутырский суд Москвы выселил старшую из сестер Хачатурян — Кристину — обвиняемую в убийстве отца, из квартиры ее бабушки. Решение по делу вынесла судья Татьяна Никитина в понедельник, 25 февраля.

— Суд удовлетворил исковые требования, — передает слова пресс-секретаря РИА Новости.

Мать Михаила Хачатуряна Лилия Хачатурян обратилась в Бутырский суд Москвы 9 января. Она подала гражданский иск к старшей из своих внучек — Крестине, в котором она требует выписать ее из своей квартиры. Как сообщил адвокат Кристины Алексей Липцер, квартира находится в собственности у женщины, поэтому она имеет право выселять из нее людей.

Ранее Пятый канал рассказывал, что 19-летняя Кристина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария обвиняются в убийстве своего 57-летнего отца Михаила Хачатуряна. Тело мужчины с множественными ножевыми ранениями было найдено в квартире, где проживала семья, 27 июля 2018 года. На допросе девушки признались в содеянном и рассказали, что пошли на преступление из-за неприязненного отношения к родителю. Как утверждают сестры, отец издевался над ними, бил и насиловал.