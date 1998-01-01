Мужчина с железным прутом напал на директора московской школы

Неизвестный мужчина в понедельник, 25 февраля, по предварительной информации напал на директора московской школы с железным прутом. Как стало известно Пятому каналу, он пришел на прием к директору школы Любви Егоровой и начал бить ее самодельным оружием.

Сотрудники школы задержали мужчину до приезда полиции. Сейчас медики осматривают пострадавшую Егорову, мужчина дает объяснения. Официальных комментариев от правоохранительных органов и врачей пока не поступало.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Саратовской области группа подростков жестоко избила мальчика.