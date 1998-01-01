Американский эсминец Donald Cook прибыл в порт Одессы — видео

, 13:16 Видео 469

Корабль ВМС США поучаствует в учениях украинского флота в ближайшие два дня.

Фото, видео: Youtube @ТСН, globallookpress @US Navy

Американский ракетный эсминец Donald Cook пришвартовался в одесском порту, сообщает одесское издание «Думская» и ряд украинских телеканалов.

Donald Cook путешествует — 21 января он посетил порт Батуми и поучаствовал в совместных учениях с Береговой охраной МВД Грузии. Затем эсминец ненадолго покинул Черное море но вернулся в начале февраля для «обеспечения безопасности и укрепления региональной стабильности».

Также в украинских изданиях сообщалось, что Donald Cook перед прибытием в Одессу участвовал в маневрах с ВМС Турции и собирается провести схожие учения с кораблями флота Украины.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Керченском проливе усилен пограничный контроль.

Читайте также

Подпишитесь на нашу Facebook страницу!Свежие международные и российские новости
на нашей странице в Facebook

Последние новости

14:34
Президент Казахстана назначил нового премьера после отставки правительства
14:26
Владимир Путин поручил упростить въезд в РФ для иностранных туристов
14:05
Уголовное дело возбуждено после выпадения черного снега в Киселевске
13:47
Владелец склада в Праге «потерял» миллион евро после крупного пожара — видео
13:34
Фигурант дела о смертельном ДТП на Невском арестован судом — видео
13:33
Кадры из больницы: Алибасов рассказал о состоянии Федосеевой-Шукшиной
13:20
Муцениеце напугала поклонников, рассказав о разводе с Прилучным
13:16
Американский эсминец Donald Cook прибыл в порт Одессы — видео
13:09
Обвиняемую в убийстве отца Хачатурян выселили из квартиры
13:03
Бывшего руководителя генштаба ВСУ задержали в Киеве — видео
12:58
Пятый канал публикует эксклюзивное видео с места взрыва в Макеевке
12:54
Мужчина с железным прутом напал на директора московской школы
12:51
Шокирующие кадры: Подростки из саратовского поселка жестоко избили мальчика
12:45
Обратно в мальчики? Кончита Вурст побрилась налысо
12:38
Астраханец, стрелявший в полицейских, содержал домашнюю нарколабораторию
12:37
В ДНР совершено покушение на командира подразделения МВД
12:32
Милонов назвал обращение Шнура в комиссию по этике «бесовским заговором»
12:27
Видео: Факельный марш по улицам Таллина — в Эстонии отметили День независимости
12:17
«Все прекрасно!» — супруга Георгия Штиля о его самочувствии
12:09
У Любови Толкалиной новый роман с популярным телеведущим — фото

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

И снова лучшие из лучших! Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей!

Шоу «Алые паруса 2018 » и «Марафон добра» получили первое место одной из самых престижных премий BEMA, а онлайн-кастинг к сериалу «Свои» получил почетное третье место!

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал завоевал призовые места на премии BEMA

«Золотом» отмечены «Алые паруса» и «Марафон добра».

5-tv.ru

Реклама