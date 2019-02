Американский ракетный эсминец Donald Cook пришвартовался в одесском порту, сообщает одесское издание «Думская» и ряд украинских телеканалов.

Donald Cook путешествует — 21 января он посетил порт Батуми и поучаствовал в совместных учениях с Береговой охраной МВД Грузии. Затем эсминец ненадолго покинул Черное море но вернулся в начале февраля для «обеспечения безопасности и укрепления региональной стабильности».

#Turkey's MEKO #frigate #FATIH F242 operating with US #destroyer DONALD COOK DDG75 in the #Black Sea Friday, here carrying out a simulated underway replenishment. pic.twitter.com/CGyYGfD0GU