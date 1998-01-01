Американский ракетный эсминец Donald Cook пришвартовался в одесском порту, сообщает одесское издание «Думская» и ряд украинских телеканалов.

Donald Cook путешествует — 21 января он посетил порт Батуми и поучаствовал в совместных учениях с Береговой охраной МВД Грузии. Затем эсминец ненадолго покинул Черное море но вернулся в начале февраля для «обеспечения безопасности и укрепления региональной стабильности».

Также в украинских изданиях сообщалось, что Donald Cook перед прибытием в Одессу участвовал в маневрах с ВМС Турции и собирается провести схожие учения с кораблями флота Украины.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Керченском проливе усилен пограничный контроль.