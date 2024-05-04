Благодатный огонь доставили в Москву из Иерусалима

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 28 0

Вскоре он окажется в Храме Христа Спасителя.

Благодатный огонь доставили в Москву из Иерусалима

Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Частица Благодатного огня прибыла в Москву — самолет с делегацией Фонда Андрея Первозванного (ФАП), вылетевший из Израиля, приземлился в аэропорту Внуково. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Вскоре огонь окажется в Храме Христа Спасителя на ночном патриаршем пасхальном богослужении. Частицы его также внесут в 15 других церквей российской столицы, в их числе — Богоявленский Елоховский собор и храм Георгия Победоносца на Поклонной горе.

Накануне Пасхи, в Великую субботу, в часовне в центре храма Гроба Господня произошло чудо — к людям сошел Благодатный огонь. Фонд традиционно участвует в принесении Благодатного огня в столицу к Пасхе, которая в этом году отмечается 5 мая.

Ранее 5-tv.ru писал, что началась прямая трансляция Пасхальной службы в Храме Христа Спасителя.

+9° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
91.69
-0.36 98.56
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:17
Пора бить тревогу: какие симптомы «кричат» о кризисе среднего возраста
0:13
Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Пасхой
23:48
У Лопес и Аффлека настал сложный период в отношениях
23:19
Письмо сыну: Анна Михалкова впервые за два года появилась в сети
23:17
Благодатный огонь доставили в Москву из Иерусалима
23:09
Пасхальная служба в Храме Христа Спасителя: прямая трансляция

Сейчас читают

Очевидцы сообщили о стрельбе в Москве
Урок не усвоен: Лерчек опять задолжала налоговой миллионы
Большое искушение: грешно ли есть куличи до Пасхи
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео