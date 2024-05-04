Благодатный огонь доставили в Москву из Иерусалима

Частица Благодатного огня прибыла в Москву — самолет с делегацией Фонда Андрея Первозванного (ФАП), вылетевший из Израиля, приземлился в аэропорту Внуково. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Вскоре огонь окажется в Храме Христа Спасителя на ночном патриаршем пасхальном богослужении. Частицы его также внесут в 15 других церквей российской столицы, в их числе — Богоявленский Елоховский собор и храм Георгия Победоносца на Поклонной горе.

Накануне Пасхи, в Великую субботу, в часовне в центре храма Гроба Господня произошло чудо — к людям сошел Благодатный огонь. Фонд традиционно участвует в принесении Благодатного огня в столицу к Пасхе, которая в этом году отмечается 5 мая.

Ранее 5-tv.ru писал, что началась прямая трансляция Пасхальной службы в Храме Христа Спасителя.