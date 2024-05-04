Письмо сыну: Анна Михалкова впервые за два года появилась в сети

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 121 0

Анна Михалкова поздравила старшего сына с днем рождения

Письмо сыну: Анна Михалкова впервые за два года появилась в сети

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Какое послание оставила знаменитость?

Актриса Анна Михалкова впервые за два года опубликовала пост в социальных сетях. Знаменитость решила прервать молчание и публично поздравить с днем рождения старшего сына Андрея Бакова.

Наследнику знаменитости исполнилось 24 года. Артистка поделилась свежей фотографией чада и обратилась к нему с трогательной речью.

«Я хочу, чтобы у тебя в жизни все сложилось, я хочу, чтобы ты хотя бы иногда чувствовал себя ребенком, я хочу, чтобы ты встречал людей, с которыми тебе будет о чем размышлять, я хочу, чтобы ты всегда помнил, что наша „любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится“. С днем рождения. Мама», — написала Михалкова.

В поздравлении звезда отметила правильные ценности сына и его нестандартный взгляд на мир, благодаря которому ей всегда интересно общаться с наследником. Михалкова активно вела страницу в социальных сетях до февраля 2022 года и делилась фотографиями, но после перестала размещать публикации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Асмус вспомнила, как ее напугал папа.

+9° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
91.69
-0.36 98.56
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:17
Пора бить тревогу: какие симптомы «кричат» о кризисе среднего возраста
0:13
Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Пасхой
23:48
У Лопес и Аффлека настал сложный период в отношениях
23:19
Письмо сыну: Анна Михалкова впервые за два года появилась в сети
23:17
Благодатный огонь доставили в Москву из Иерусалима
23:09
Пасхальная служба в Храме Христа Спасителя: прямая трансляция

Сейчас читают

Очевидцы сообщили о стрельбе в Москве
Урок не усвоен: Лерчек опять задолжала налоговой миллионы
Большое искушение: грешно ли есть куличи до Пасхи
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео