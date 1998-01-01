Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию предостерег власти США от необдуманных шагов и призвал оценить возможности новейшего российского оружия перед тем, как принимать решения.

— Мы видим, что имеем дело с деятельными, очень талантливыми людьми, однако среди правящего класса США много и таких, кто излишне увлечен идеей своей исключительности и своего превосходства над всем остальным миром <…> Пусть посчитают дальность и скорость наших перспективных систем оружия. Мы просим только об этом: пусть сначала посчитают, а уже только после этого принимают решения, которые могут создать дополнительные серьезные угрозы для нашей страны, и, разумеется, приведут к ответным действиям со стороны России , — заявил президент.

Российский лидер подчеркнул, что безопасность нашей страны «будет надежно и безусловно обеспечена».

В Послании президента Федеральному собранию в 2019 году Владимир Путин впервые рассказывал о сроках ввода в эксплуатацию новой атомной подводной лодки с беспилотным комплексом «Посейдон».