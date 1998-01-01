Конфликт водителя и пешехода, закончившийся выстрелом в лицо, попал на видео

Конфликт водителя и пешехода в Калининском районе Санкт-Петербурга закончившийся выстрелом в лицо, попал на камеры видеонаблюдения. Утром 25 февраля на Тимуровской улице водитель Renault Logan решил проехаться по тротуару, на что получил замечание от пешехода. В ответ, мужчина вышел из машины и выстрелил в лицо автору замечания, после чего скрылся.

На записи камер видно, как сначала пешеход останавливается у машины, а затем начинает поспешно уходить от водителя, который вышел из салона и погнался за ним.

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