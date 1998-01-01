Фигурант дела о смертельном ДТП на Невском арестован судом — видео

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В ночь на 24 февраля Мурад Касымов сбил пятерых прохожих, двое из которых скончались.

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
Наезд на пешеходов на Невском проспекте 18

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга определил меру пресечения Мураду Касымову, который в ночь на 24 февраля сбил пятерых пешеходов на Невском проспекте. Как сообщает Интерфакс, судья Екатерина Ботанцова назначила Касымову заключение под стражу сроком на два месяца. Решение обосновано тем, что обвиняемый имеет загранпаспорт и регулярно выезжает за рубеж, а значит, может скрыться от правосудия.

Мурад Касымов сбил пятерых пешеходов на Невском проспекте в ночь на 24 февраля. Двое пострадавших скончались на месте, остальные были госпитализированы.

Ранее Пятый канал рассказывал о последствиях трагического ДТП на Невском проспекте.

Тема:
Наезд на пешеходов на Невском проспекте 18
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