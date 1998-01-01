Зеленский попросил украинцев подобрать ему министров, если он победит на выборах

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Предвыборный театр абсурда на Украине уже порядком утомил избирателей.

Фото, видео: Facebook @zelenskiy95, РИА Новости / Стрингер

К нетривиальному приему решил прибегнуть кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, предложивший согражданам после своего избрания сформировать ему кабинет министров. Свое краткое видеобращение комик разместил в Facebook, подписав его:

— Воспитываю команду мечты! Давайте сделаем это вместе!

С одной стороны, такой хитрый ход в сфере предвыборных политтехнологий может сыграть на руку Зеленскому — ведь таким образом он общается напрямую с электоратом, и как будто бы готов его услышать. Более того, как в новейшей истории Украины, так и многих других странах такая открытость потенциального президента в новинку, ведь многие политики, добравшись до власти, ставят на ключевые посты выгодных себе людей. И за примером идти ближе некуда — состояние действующего президента Незалежной Петра Порошенко за годы его правления многократно возросло на фоне тотального обнищания населения.

С другой стороны, в случае победы на выборах, даже если Зеленский прислушается к гласу народа и назначит хотя бы пару рекомендуемых людей — при любой их работоспособности и компетенции свалить свои неудачи во внутренней или внешней политике не составит труда, но только виноват при этом будет тот, кто предложил.

Впрочем, украинцам юмора не занимать, и не дожидаясь возможной победы Зеленского на выборах президента, они охотно приступили к выдвижению кандидатур на ключевые посты в руководстве страны.

Например, на должность генерального прокурора предложили скандального и опального Михаила Саакашвили, при чем с формулировкой: «у него есть опыт сажать коррупционеров и строить хорошие тюрьмы в Грузии, и он не кум украинским чиновникам».

Некоторые предложили «украсить» украинскую элиту звездами эстрады — певца Монатика сделать главой Министерства финансов или Национального банка Украины, а Верку Сердючку — руководителем «Украинских железных дорог» (Укрзализныци).

— Потапа и Настю в МВД можно, их песни там любят, — поиронизировал один из пользователей.

Кто-то отметил, что в кабинете министров Украины в первую очередь должны быть интеллигентные люди.

А один из подписчиков Зеленского обратился к нему:

— Ты с ума сошел.

В целом, комментарии под обращением кандидата в президенты страны по поводу его странной инициативы пропитаны грустью, безысходностью и злым юмором.

Выборы президента Украины должны состояться 31 марта.

Ранее Пятый канал рассказывал, что избиратели публично обвинили Зеленского в употреблении наркотиков.

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