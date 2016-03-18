«Борец с проститутками» Дацик выходит на свободу

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Горсуд Петербурга изменил приговор в отношении Вячеслава Дацика, который был осужден на 3,5 года в колонии строгого режима.

Фото: РИА Новости / Анатолий Медведь

Санкт-Петербургский городской суд Василеостровского районного суда в понедельник, 25 февраля, изменил приговор известному «борцу с проститутками» Вячеславу Дацику, сообщает 78.ru.

Кто такой «рыжий Тарзан» Дацик и чем прославился кроме «голого марша»

«Рыжий Тарзан», как его называют многие, был осужден на 3,5 года колонии строгого режима после того, как был признан виновным в нарушении неприкосновенности жилища, хулиганстве с применением оружия и побоях. Тогда он ворвался в один из петербургских публичных домов, силой вывел девушек и их клиентов на улицу и устроил так называемый «голый марш».

Сегодня суд апелляционной инстанции прекратил уголовное преследование националиста по двум статьям УК РФ в связи с истечением сроков давности. Соответственно, теперь Дацик имеет право выйти на свободу.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что «рыжий Тарзан» в ходе судебного процесса заявил о покушении на его жизнь и очень уж утомил судью подробностями нападения.

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