Известный российский продюсер Иосиф Пригожин назвал безумием ситуацию с украинской певицей Maruv, которую отказались отправлять на «Евровидение-2019» из-за российского правообладателя на ее песни и гастрольного тура в РФ.

— Это вопиющая несправедливость по отношению к собственным гражданам, собственным музыкантам <…> Нельзя ненавидеть так собственных граждан <…> Когда собственным гражданам запрещают выступать по всему миру, говорить на русском языке, на лицо ущемление прав человека. Это безумие, которое нужно остановить, и чем скорее — тем лучше! <…> Это какой-то фашизм просто! — возмущается Пригожин.

Продюсер отметил, что киевские власти подвергают гонениям людей, которые пытаются построить «культурный мост» между странами, и выразил готовность предоставить Maruv помощь в России.

— Россия способна предоставить им площадку, чтобы они представляли Россию на «Евровидении». Считаю, что это достойный коллектив, и нам за них точно стыдно не будет! — заявил Пригожин.

Ранее Пятый канал рассказывал о решении Национальной общественной телерадиокомпании Украины, запрещающем Maruv представлять страну на европейском песенном конкурсе.