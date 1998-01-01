Первые кадры с места аварии с участием пассажирского автобуса в Москве

Рейсовый автобус с людьми врезался в мачту городского освещения в Москве. ДТП произошло вечером в понедельник, 25 февраля. По предварительным данным, автобус врезался в фонарь после столкновения с легковушкой в районе дома 50 корпус 1 на проспекте Андропова.

В момент аварии в салоне автобуса находились люди. Известно о четверых пострадавших. В каком они состоянии — пока не сообщается, их осматривают медики. На месте работают пять бригад врачей скорой помощи, а также сотрудники ГИБДД.

Видео: YouTube @Жуманали Суйунбаев

На опубликованных в сети кадрах видно, что автобус буквально развалился на части от мощного удара. Только чудом, никто не погиб, и никого не зажало металлическими конструкциями транспортного средства.

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