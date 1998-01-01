Видео: Глава Еврокомиссии прервал свое выступление из-за звонка жены

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Неловкая ситуация произошла на пресс-конференции по итогам саммита в Египте.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Сотрудничество Европы с арабскими странами прервал обычный телефонный звонок. Неловкая ситуация произошла с главой Еврокомиссии во время его пресс-конференции по итогам саммита в Египте.

— Прошу прощения, кто-то звонит…да......все в порядке это была моя жена, — сказал председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, ответив на звонок.

Свидетелями конфуза стали сотни журналистов. Они освещают саммит Лиги арабских государств и Евросоюза, который проходит в эти дни в Шарм-эль-Шейхе.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Сергей Лавров пошутил про «красную кнопку» на большой пресс-конференции.

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