Неизвестные ударили ножом сотрудника полиции на северо-востоке Москвы

Несколько неизвестных злоумышленников напали на сотрудника полиции в Москве. Инцидент произошел в ночь на вторник, 26 февраля, в Северном Медведково. По информации «Известий», мужчина возвращался домой в свободное от службы время.

По пути он сделал замечание неадекватной компании. Это не понравилось злоумышленникам и они набросились на полицейского в штатском с ножами. Пострадавший был госпитализирован. Сейчас нападавшие объявлены в розыск.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что астраханец, стрелявший в полицейских, содержал домашнюю нарколабораторию.