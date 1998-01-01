«Он не общается с сыном 15 лет»: Актриса Будина рассказала о своем экс-супруге

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Звезда телесериалов «Граница. Таежный роман», «Досье детектива Дубровского», «Идиот» и других теле- и кинофильмов призналась, что в жизни рассчитывает только на себя.

Фото: www.globallookpress.com

Ольга Будина, блиставшая на кино- и телеэкранах еще несколько лет назад, рассказала, что решила оставить кинематограф.  Актриса призналась, что в последнее время снималась только с целью заработать на собственное жилье, пишет Teleprogramma.pro.

Актриса также рассказала, что долгие годы была вынуждена жить с сыном у своих родителей. Так вышло, что почти два десятилетия назад во время съемок в одном из сериалов, она познакомилась с бизнесменом. Предприниматель покорил сердце молодой актрисы и уже через четыре месяца знакомства они поженились. Но когда спустя два года на свет появился сын их Наум, у его отца начались проблемы с бизнесом, и он сначала перестал уделять внимание семье, а потом и вовсе не смог ее содержать.

Ольга приняла решение развестись. Ее сыну на тот момент едва исполнилось девять месяцев. Сейчас Науму 15 лет. За минувшие годы отец не только ни разу не выделил денег на содержание сына, но и никогда не общался с ним.

По словам Ольги, она решила больше не возвращаться в кино, а посвятить жизнь себе и сыну. Она жадно хочет жить, и жизнь, по ее словам, это не только кино.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как звезда советского кино Наталья Фатеева вместо родственников предпочитает общаться с бездомными животными.

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