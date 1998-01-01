Бортпроводник рейса Махачкала — Сургут уронил на пол пятимесячную девочку, сообщает URA.RU. Врач здравпункта сургутского аэропорта Снежана Гормакова подтвердила эту информацию и добавила, что ребенок получил травму и был госпитализирован.
Также известно, что бортпроводник, уронивший малышку, узнавал о ее здоровье, но в интересах врачебной тайны было решено не разглашать эту информацию. По неподтвержденным данным, у ребенка закрытая черепно-мозговая травма и переломы костей черепа.
Позже авиакомпания «Победа» подтвердила информацию об инциденте. Представители перевозчика рассказали, что бортпроводник выронил ребенка из люльки, когда поднимался по трапу. В авиакомпании также заявили, что готовы оплатить все расходы на лечение малыша.
Ранее Пятый канал сообщал, что прикованного с рождения к постели подростка вызвали в военкомат.