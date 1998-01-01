Бортпроводник рейса Махачкала — Сургут уронил на пол пятимесячную девочку, сообщает URA.RU. Врач здравпункта сургутского аэропорта Снежана Гормакова подтвердила эту информацию и добавила, что ребенок получил травму и был госпитализирован.

— Ребенок получил травму. Госпитализирован. У мамы психологический шок, — сообщила Гормакова.

Также известно, что бортпроводник, уронивший малышку, узнавал о ее здоровье, но в интересах врачебной тайны было решено не разглашать эту информацию. По неподтвержденным данным, у ребенка закрытая черепно-мозговая травма и переломы костей черепа.

Позже авиакомпания «Победа» подтвердила информацию об инциденте. Представители перевозчика рассказали, что бортпроводник выронил ребенка из люльки, когда поднимался по трапу. В авиакомпании также заявили, что готовы оплатить все расходы на лечение малыша.

— Мы очень сожалеем. Действительно произошел несчастный случай, ребенок выпал из люльки, когда наш бортпроводник его нес по трапу после выполнения рейса DP501 Махачкала-Сургут. Сейчас ведется очень тщательное расследование, о деталях сообщим дополнительно. Все расходы, связанные с лечением ребенка, авиакомпания компенсирует в полном объеме, — цитирует слова представителя авиакомпании РИА Новости.

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