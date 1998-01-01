Задержаны трое мужчин, ударивших ножом полицейского в Москве

Трое мужчин, ударивших ножом сотрудника полиции в Москве, задержаны, сообщает ГУВД.

По предварительным данным, в ночь на 26 февраля полицейский возвращался домой в Северном Медведково и заметил у себя в подъезде шумную компанию. Он сделал компании замечание, в ответ злоумышленники набросились на сотрудника в штатском с ножами. Пострадавший от ударов был госпитализирован, нападавших объявили в розыск. Сейчас они задержаны, обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее Пятый канал сообщал, что водитель в Санкт-Петербурге выстрелил в лицо пешеходу в ответ на замечание.