«Победа» оплатит лечение девочке, которую уронил бортпроводник

На рейсе «Махачкала — Сургут» авиакомпании «Победа» произошло ЧП — бортпроводник уронил пятимесячную девочку. Пресс-секретарь «Победы» Елена Аттикова рассказала Пятому каналу подробности произошедшего.

По словам представителя авиакомпании, после посадки самолета бортпроводник увидел женщину с двумя детьми и предложил ей свою помощь. Мать отдала ему люльку с пятимесячной девочкой, он спустился по трапу и на последней ступеньке малышка выпала из его рук на перрон аэродрома.

— Предварительно известно, что у ребенка перелом носа и, к большому счастью, слава Богу, более серьезных травм нет, — пояснила Аттикова.

Кроме того, она сообщила, что компания «Победа» взяла на себя обязательства возместить все расходы по лечению девочки.

Ранее Пятый канал сообщал, что прикованного с рождения к постели подростка вызвали в военкомат.