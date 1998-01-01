В реанимации умер пострадавший в ДТП с участием рейсового автобуса в Москве

В ДТП с участием рейсового автобуса и Mercedes на Каширском шоссе Москвы появились трагические подробности — Пятому каналу стало известно об одном погибшем в результате столкновения.

Из-за резкого маневра водитель иномарки столкнулся с автобусом и тот отлетел в мачту городского освещения. Ранее сообщалось, что пострадало четыре человека, но все были доставлены в больницу. Теперь стало известно, что один из пострадавших скончался в реанимации.

Водитель, спровоцировавший ДТП, был систематическим нарушителем ПДД — всего за полгода он накопил 86 штрафов. Ранее Пятый канал публиковал уникальные кадры происшествия — камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, как Mercedes подрезает рейсовый автобус.