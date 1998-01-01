Скончался старейший член Союза кинематографистов России

Валентин Толстых, философ, доктор наук, лауреат Госпремии СССР, старейший член Союза кинематографистов России ушел из жизни, не дожив до своего 90-летнего юбилея пять дней. Его не стало 23 февраля, но информация о смерти появилась только сегодня.

Об этом сообщается на официальном сайте Союза. Как говорится в сообщении, в 90-е годы прошлого века Валентин Толстых был ведущим творческих семинаров молодых кинематографистов в Домах творчества «Болшево» и «Репино», организовал дискуссионный клуб при Союзе кинематографистов России по проблемам современного исторического процесса «Свободное слово», руководил секцией молодых кинокритиков.

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Коллеги отмечают, что Валентин Иванович обладал огромным личным обаянием. Благодаря своему мощному общественному темпераменту, он неоднократно избирался членом правления Союза.

Союз кинематографистов выражает соболезнования родственникам и близким Валентина Ивановича.

Как сообщается, прощание с Валентином Толстых состоится в Москве 1 марта в 11:30 в конференц-зале Союза кинематографистов, Васильевская, 13.

Ранее Пятый рассказывал о том, что из жизни ушел последний фронтовой оператор Великой отечественной войны Борис Соколов.